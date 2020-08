WhatsApp: Con l’ultimo aggiornamento torna una vecchia funzione (Di domenica 23 agosto 2020) Con l’ultimo aggiornamento rilasciato con la versione beta, su WhatsApp è stata reintrodotta una funzione che poco tempo fa era stata eliminata. Vediamo insieme di cosa si tratta. Qual è la funzione che WhatsApp ha deciso di rimettere Dopo l’introduzione della funzione stanza, la quale permette di poter effettuare una videochiamata con 50 utenti, su WhatsApp era stata tolta la scorciatoia per accedere all’icona della camera. La quale, adesso con il nuovo aggiornamento beta, tornerà disponibile per tutti gli utenti di Android. Come tutti gli utenti ben sanno, la scorciatoia della camera serviva per scattare, in modo immediato, una fotografia utilizzando la fotocamera del telefono per poi inviarla all’interno della chat. È ... Leggi su quotidianpost

Massimi68087408 : RT @cercomilf88: Entra in CHAT con me >> - Ligure1976 : #LEGEND Motore elettrico #Bosch da 4000W 75 km/h Velocità massima 150 km autonomia con 2 batterie 72V 30Ah al liti… - hes_unflowerVI : Una mia amica è da ieri che non mi risponde ed è fisso su whatsapp, mi viene un nervoso che neanche vi immaginate con la gente così - infoitscienza : WhatsApp Beta si aggiorna ancora con alcune piccole novità - infoitscienza : Whatsapp, diverse novità con il prossimo aggiornamento: i dettagli -