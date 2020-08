Viaggio in Italia. Andiamo a vendemmiare (Di domenica 23 agosto 2020) Il vigneto Allegrini Villa Caravena, Valpolicella, in Veneto. Riappropriarsi della nostra bella Italia, con i suoi dolci paesaggi, i borghi ammalianti, le morbide colline e l’operosità della gente è il motto di questo 2020. E quando è tempo di vendemmia si riscoprono anche le cantine che vantano esperienze che si tramandano di generazione in generazione. Il giardino degli aromi Planeta, Cantina Feudo di Mezzo (Castiglione di Sicilia), sull’Etna. È il caso di Planeta, in Sicilia, che, su richiesta, mostra agli ospiti la vendemmia. I piccoli gruppi possono anche cimentarsi nelle varie operazioni. Si comincia a raccogliere l’uva nella zona di Menfi e Noto intorno al 10 agosto e sull’Etna si termina a fine ottobre (planeta.it, 0925 1955460). Il vigneto della Tenuta Capofaro, a Salina, Isole Eolie, in ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : Viaggio Italia Viaggio in Italia in handbike, Danilo e Luca ricevuti in Comune LuccaInDiretta Più di mille nuovi casi di Covid, superata la soglia di metà maggio

In queste due ultime settimane si nota tra questi in particolare un aumento di casi diagnosticati in cittadini italiani al rientro da viaggi e sono stati documentati ... l’infezione all’estero.

Lo scontro fra Lazio e Sardegna sui tamponi Covid ai turisti

Da Roma chiedono che vengano fatti prima degli imbarchi per rientrare in terraferma. Ma dall’isola replicano: “eravamo puliti, sono stati i vacanzieri a portare qui il virus”. Oggi i nuovi casi sono s ...

