Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2020 ore 13:30 (Di domenica 23 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 23 AGOSTO 2020 ORE 13:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALL’A1 Roma FIRENZE DOVE CI SONO CODE A TRATTI TRA PONZANO RomaNO E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE ANCHE SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAJANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL6 Roma- CASSINO PROSEGUONO FINO AL 30 AGOSTO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE SULLA TRATTA CIAMPINO- COLLEFERRO CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID-19 RAMMENTANDO CHE CON IL NUOVO ... Leggi su romadailynews

