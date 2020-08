Temptation Island, tentatrici col Coronavirus: ricoverate all’ospedale (Di domenica 23 agosto 2020) Due tentatrici di Temptation Island hanno contratto il Coronavirus. E anche loro sono state in Sardegna, dove si sono riversati tanti personaggi famosi. Non mancano mai nuove notizie sull’isola italiana, che fanno preoccupare tutti coloro che hanno deciso di recarvici quest’estate. Porto Cervo una delle mete più gettonate. Ci sono state serate che hanno visto … L'articolo Temptation Island, tentatrici col Coronavirus: ricoverate all’ospedale proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Due tentatrici di Temptation Island hanno contratto il Coronavirus. E anche loro sono state in Sardegna, dove si sono riversati tanti personaggi famosi. Non mancano mai nuove notizie sull’isola italia ...Ilaria Gallozzi e Beatrice De Masi sono risultate positive al Coronavirus dopo una vacanza in Sardegna. L’annuncio delle due ha generato non poche polemiche! Abbiamo conosciuto le due nell’ultima ediz ...