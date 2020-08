Finale Psg-Bayern, Coutinho: “Neymar piangeva, sono andato a fargli forza” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Ho visto che per lui era un momento delicato, sono andato a fargli forza, piangeva. Ho detto a Ney che gioca in una grandissima squadra e si e’ visto durante tutto l’anno. Neymar non si dava pace. Gli ho ricordato che ha vinto molto e altrettanto vincerà ancora, e gli ho detto che adesso deve rialzare la testa”. Lo ha detto Philippe Coutinho dopo la vittoria del suo Bayern Monaco nella Finale di Champions League contro il Psg. Il brasiliano, intervenuto ai media del suo paese, ha voluto specificare quanto detto a Neymar dopo il triplice fischio. Leggi su sportface

pisto_gol : Psg-Bay 0:1 Grazie al gol di Coman, il Bayern Monaco batte il Psg e conquista la 6^ Champions League della sua stor… - thetrueshade : @Gazzetta_it Giustamente il PSG lo regala alla Juve che ne fa una plusvalenza vendendolo al Bayern. Finale contro i… - SkySport : ??? PSG-BAYERN 0-1 ?? I bavaresi vincono la Champions ? Verratti viene consolato dagli avversari dopo il fischio fina… - mairzuc23 : @SandroSca @realvarriale @FCBayern Peraltro Sandro va notato che la finale era Bayern Psg - e Coman giocava col Psg… - Fantacalcio : VIDEO - PSG-Bayern Monaco 0-1, gol e highlights della finale di Champions -