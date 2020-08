E’ agli arresti domiciliari e chiede insistentemente i soldi per la droga alla figlia 16enne: poi furioso distrugge i mobili di casa (Di domenica 23 agosto 2020) La scorsa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno denunciato a piede libero un romano di 37 anni, pregiudicato e attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per pregressi reati, con l’accusa di estorsione. I fatti L’uomo, residente in località Valle Martella, ha chiesto insistentemente alla figlia di 16 anni con cui convive di dargli dei soldi che gli sarebbero serviti per comprare della droga di cui aveva assolutamente bisogno, ma ottenuti ripetuti dinieghi, ha pensato bene di scagliare la sua rabbia sulle suppellettili dell’abitazione, terrorizzando la figlia che, a quel punto, ha preferito consegnare al padre il denaro in suo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

fattoquotidiano : Dresda, cittadino italiano di 37 anni muore mentre è agli arresti. Procura: “Non è morte naturale” - CasilinaNews : Zagarolo, papà agli arresti domiciliari distrugge i mobili di casa per costringere la figlia 16enne a dargli i sold… - CorriereCitta : E’ agli arresti domiciliari e chiede insistentemente i soldi per la droga alla figlia 16enne: poi furioso distrugge… - 3Cardi : @robersperanza A questo punto dovreste continuare con questa campagna di terrore e continuare a sfidare la sorte,av… - Svero__ : @Corriere Sono già in rianimazione tutti e 14 vero? O agli arresti domiciliari? -

Ultime Notizie dalla rete : agli arresti Aveva appena ceduto "erba", in casa ne aveva altra: agli arresti domiciliari Lecceprima.it Tornano i furti in appartamento sei arrestati in poche ore

Dopo lo stop inevitabile durante il lockdown, dovuto alle difficoltà nei movimenti e al fatto che le case erano tutte occupate, sono tornate le razzie in appartamento. I ladri, spesso in trasferta dal ...

Terenzio travolto e ucciso. Il pirata si ribalta nel campo: positivo alla cocaina, è senza patente e assicurazione

SANT’ELPIDIO A MARE - Era da poco uscito di casa per recarsi al lavoro, a bordo del suo scooter, Terenzio Marziali. Non ci è mai arrivato, falciato da un’auto impazzita uscita di corsia, che poi ha pr ...

Dopo lo stop inevitabile durante il lockdown, dovuto alle difficoltà nei movimenti e al fatto che le case erano tutte occupate, sono tornate le razzie in appartamento. I ladri, spesso in trasferta dal ...SANT’ELPIDIO A MARE - Era da poco uscito di casa per recarsi al lavoro, a bordo del suo scooter, Terenzio Marziali. Non ci è mai arrivato, falciato da un’auto impazzita uscita di corsia, che poi ha pr ...