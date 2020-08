Donna scomparsa a Crema: hanno bruciato un cane per far credere che fosse lei (Di domenica 23 agosto 2020) Gli inquirenti sembrano essere vicini alla risoluzione del caso di Sabrina Beccalli, scomparsa a Crema e probabilmente uccisa. Si cerca il suo corpo. alessandro pasini e sabrina beccalliAlessandro Pasini resta in carcere e nonostante lui neghi di avere ucciso Sabrina Beccalli, resta l’unico vero sospettato e accusato di omicidio e distruzione di cadavere. Proseguono senza sosta le ricerche del corpo della 39enne scomparsa a Crema a Ferragosto: ora sono concentrate nei pressi di una cisterna di liquami a Vergonzana, dentro la quale i cani molecolari avevano rinvenuto possibili tracce della Donna. I carabinieri sono al lavoro per svuotarla di almeno un metro sui sei di profondità ma potrebbero volerci molte ore. La cisterna si trova in un campo non lontano da dove ... Leggi su chenews

