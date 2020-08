Coronavirus: perché la letalità di Covid-19 è diversa nei Paesi del Mondo? Un ceppo “ha perso un pezzo” (Di domenica 23 agosto 2020) Una nuova ricerca, firmata da Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di statistica medica ed epidemiologia molecolare dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e Davide Zella, dell’Institute of Human Virology, all’università del Maryland, spiega perché la letalità di Covid-19 è stata diversa nei vari Paesi del Mondo. Tra gli autori dello studio, accettato per la pubblicazione dal “Journal of Traslational Medicine”, anche Francesca Benedetti, Greg Snyder, Marta Giovanetti, Silvia Angeletti e lo scienziato Robert Gallo, uno dei due scopritori del virus dell’Aids, direttore dell’Institute of Human Virology e co-fondatore del Global Virus Network. “Abbiamo esaminato numerosissime sequenze di Sars-Cov-2 da un database ... Leggi su meteoweb.eu

