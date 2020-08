Coronavirus, Daniela Martani: «Prendere il Covid è arduo, io in Sardegna senza precauzioni e in tutti i luoghi affollati» (Di domenica 23 agosto 2020) Daniela Martani, ex gieffina e ex dipendente di Alitalia, é da poco tornata dalla vacanza in Sardegna e pubblica sui social un post che ha fatto infuriare i fan. Sul suo profilo Instagram, pubblica il risultato del test negativo al Coronavirus. Sotto scrive: «Questo è il 4° test che faccio in 5 mesi, 3 sierologici e un tampone sempre risultati negativi. Sono tornata dalla Sardegna stamattina, ho frequentato tutti i locali della Costa Smeralda: JustCavalli, Country, Billionaire, quelli accusati di essere gli untori che non rispettavano le regole. Sono andata al mare nelle spiagge più affollate, la sera nelle piazze piene di gente, e il risultato è che anche questa volta sono negativa». Nei giorni scorsi, era stata al centro di una polemica dopo ... Leggi su urbanpost

