Batman: il regista John Ridley firmerà una nuova miniserie a fumetti (Di domenica 23 agosto 2020) Tra le pagine dei fumetti della DC potrebbe arrivare la prima versione afroamericana di Batman: John Ridley scriverà una nuova miniserie a fumetti. John Ridley, il regista di 12 anni schiavo, collaborerà con l'artista Nick Derington per dare vita a una miniserie a fumetti dedicata a Batman e potrebbe mostrare la prima rappresentazione di Bruce Wayne in versione afroamericana. La storia sarà separata dalla versione del personaggio che sta venendo proposta da James Tynion IV e Jorge Jimenez tra le pagine delle pubblicazioni della DC. L'annuncio del nuovo progetto è stato compiuto durante il DC FanDome e John ... Leggi su movieplayer

