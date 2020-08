Ambrosini: «Rangnick? Non parliamo del Messi dei tecnici» (Di domenica 23 agosto 2020) Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, è intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, è intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: «Non mi è mai scattato quel fuoco dentro dell’allenare. Ci sono andato vicino un paio di volte, ma ho preferito una qualità della vita differente». PIOLI – «Che fosse bravo già lo aveva fatto abbondantemente vedere. Piuttosto, mi hanno stupito di più i giocatori. Uno step notevole, fatto tutti insieme, il Milan ha acquisito un’anima e un’identità. Ovviamente è cresciuta anche la qualità, sono venuti fuori i giocatori». Rangnick – «Il suo mancato arrivo è la ... Leggi su calcionews24

news24_napoli : Ambrosini: “Milan, tieni Ibrahimovic. Rangnick? Non è Messi” - MilanLiveIT : Dal futuro di #Ibrahimovic al mercato in entrata... Il parere di #Ambrosini sul #Milan che verrà ??? - MilanWorldForum : Ambrosini sul Milan, su Rangnick su Ibra e Pioli -) -

Ultime Notizie dalla rete : Ambrosini Rangnick Ambrosini: “Milan, tieni Ibrahimovic. Rangnick? Non è Messi” MilanLive.it Ambrosini: “Milan, tieni Ibrahimovic. Rangnick? Non è Messi”

Intervista della Gazzetta a Massimo Ambrosini: l’ex centrocampista del Milan ha parlato del futuro della squadra rossonera e di Ibrahimovic. Tanti ex milanisti occuperanno le panchina di Serie A e B i ...

Intervista della Gazzetta a Massimo Ambrosini: l’ex centrocampista del Milan ha parlato del futuro della squadra rossonera e di Ibrahimovic. Tanti ex milanisti occuperanno le panchina di Serie A e B i ...