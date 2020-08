Rosolini, l’ultimo saluto al piccolo Evan, il padre: “perdona i miei errori” (Di sabato 22 agosto 2020) Palloncini bianchi, applausi e tanta commozione per l’ultimo saluto a Evan, il piccolo di 4 anni morto per le botte a Modica. Soprattutto tanta commozione. E silenzio. I palloncini bianchi che si alzano verso il cielo e un lungo applauso, hanno dato l’ultimo saluto al piccolo Evan, il bimbo di 4 anni morto a Modica per le botte subìte dal patrigno e dalla madre. Silenzio. Quello stesso silenzio che oggi diventa un’accusa verso tutti quelli che sapEvano cosa succedeva in quella casa, ma nessuno parlava. Una tragedia annunciata dalla violenza del convivente della madre che minacciava anche il padre naturale: “se non togli la residenza, tuo figlio muore”. Oggi il papà sembra volersi scusare con ... Leggi su chenews

fseviareggio : RT @iltirreno: La chiesa del Santissimo Crocifisso di Rosolini non basta per contenere la folla che è venuta a dare l'ultimo saluto al picc… - iltirreno : La chiesa del Santissimo Crocifisso di Rosolini non basta per contenere la folla che è venuta a dare l'ultimo salut… - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: L'ultimo saluto a Rosolini a Evan: commozione e tanti palloncini bianchi - quotidianodirg : L'ultimo saluto a Rosolini a Evan: commozione e tanti palloncini bianchi - repubblica : RT @RepubblicaTv: Siracusa, il dolore del papà al funerale di Evan: 'Lotterò per avere giustizia': La chiesa del Santissimo Crocifisso di R… -

