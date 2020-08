Picchiava la madre per i soldi della droga: scatta il divieto di avvicinamento per un 45enne (Di sabato 22 agosto 2020) Minacce di morte alla zia e alla madre per i soldi della droga, 36enne angrese a giudizio 14 July 2019 Dovrà rimanere lontano dalla madre un cittadino salernitano di 45 anni , accusato di estorsione e ... Leggi su salernotoday

Ultime Notizie dalla rete : Picchiava madre Picchiava la madre per i soldi della droga: scatta il divieto di avvicinamento per un 45enne SalernoToday Terracina, picchia l’ex compagna, lei va via ma lui la perseguita: arrestato

Ha picchiato la compagna anche pubblicamente, l’ha maltrattata e, quando lei ha deciso di andar via dalla loro abitazione, ha cominciato a perseguitarla. È accaduto a Terracina, in provincia di Latina ...

Palermo, picchia la madre per gelosia: denunciato un 14enne

Ha picchiato la madre, l'ha minacciata e aggredita. Per questo un 14enne è stato denunciato dai carabinieri di Vizzini, a Palermo, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggrav ...

