"Orfeo" agli inferi con austerità - (Di sabato 22 agosto 2020) Paolo Scotti Applausi per il capolavoro di Monteverdi rivisitato da Pizzi Spoleto. Una decina di ragazzi biancovestiti sfrecciano su biciclette luminose, fendendo un'immensa piazza medievale. Portano guanti e mascherine nere, volteggiano scattandosi selfie. Attacca così, con impertinente accenno alla modernità dello spartito seicentesco (fra poco la cantante che raffigura la Musica brandirà addirittura un microfono), l'Orfeo di Claudio Monteverdi che giovedì ha inaugurato il Festival di Spoleto 2020. Produzione sotto molti aspetti unica: per la performance isolata in una rassegna tutta fatta di «numeri singoli» (ogni spettacolo una sola rappresentazione); per la piazza del Duomo che le faceva da irripetibile quanto dispersiva scenografia; per la sfida di rappresentare un'opera da camera in uno spazio enorme ed aperto. ... Leggi su ilgiornale

IAMMYLORD1 : il luogo dei profeti di gesù di Maometto ecc. [7] Ricordate il viaggio di Orfeo agli inferi per riportare indietro… -

Ultime Notizie dalla rete : Orfeo agli "Orfeo" agli inferi con austerità ilGiornale.it "Orfeo" agli inferi con austerità

Spoleto. Una decina di ragazzi biancovestiti sfrecciano su biciclette luminose, fendendo un'immensa piazza medievale. Portano guanti e mascherine nere, volteggiano scattandosi selfie. Attacca così, co ...

A Vico Equense si discute di Covid con il direttore dello Spallanzani e quello del Tg3

Si terrà sabato 22 agosto, dalle ore 19:30 alla Sala delle Colonne dell’Istituto Santissima Trinità e Paradiso a Vico Equense (Viale della Rimembranza, 1), l’incontro di studi e divulgazione “Covid-19 ...

Spoleto. Una decina di ragazzi biancovestiti sfrecciano su biciclette luminose, fendendo un'immensa piazza medievale. Portano guanti e mascherine nere, volteggiano scattandosi selfie. Attacca così, co ...Si terrà sabato 22 agosto, dalle ore 19:30 alla Sala delle Colonne dell’Istituto Santissima Trinità e Paradiso a Vico Equense (Viale della Rimembranza, 1), l’incontro di studi e divulgazione “Covid-19 ...