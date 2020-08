Nino Benvenuti piange il suo storico avversario Sandro Mazzinghi: «Aveva un coraggio unico» (Di sabato 22 agosto 2020) “Chiedi chi era Mazzinghi”. Stavolta andrebbe parafrasata un vecchia canzone degli Stadio dedicata ai Beatles. Probabilmente le nuove generazioni non sanno nemmeno chi fosse Sandro Mazzinghi e cosa ha rappresentato per l’Italia, non solo sportiva. Eppure il pugile toscano, con Nino Benvenuti hanno rappresentato una stagione irripetibile per la boxe italiana e forse per l’intera nazione. L’ex campione mondiale dei medi junior è morto questa mattina all’età di 81 anni all’ospedale Felice Lotti di Pontedera. La sua rivalità con Nino Benvenuti negli anni ’60 divenne qualcosa di leggendario, paragonabile solo a quella nel ciclismo di Fausto Coppi con Gino Bartali. Mazzinghi, che fu anche ... Leggi su secoloditalia

Sono stati 81 anni in cui dolore, vittorie, rabbia e riscatto si sono costantemente rincorsi, come avversari in una battaglia sul ring di quelle senza appello, come piacevano a lui. Sono stati ottantu ...

