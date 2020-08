A Roma apre École 42, la scuola di coding senza esami e senza professori (ma anche senza rette) (Di sabato 22 agosto 2020) Non ci sono professori. Non ci sono orari. Non ci sono esami. E non ci sono nemmeno rette da pagare. La scuola che si può immaginare dal programma della 42 Roma Luiss è difficile da accostare ai percorsi accademici conosciuti in Italia. Sarà la prima sede italiana del progetto École 42, avviato nel 2013 da Xavier Niel, patron di Iliad. È un’accademia di coding in cui il programma didattico è scandito da una serie di progetti sempre più complessi in cui gli studenti devono collaborare fra di loro. La 42 Roma Luiss aprirà nei locali sopra la Stazione Termini di Roma, dove l’Ateneo Luiss Guido Carli ha già un acceleratore di startup. L’inaugurazione sarà a gennaio ... Leggi su open.online

Quando poteva permettersi di sborsare milioni e alzare ingaggi, il Milan li destinava ai giocatori dell’Atalanta. Caldara, Conti, Kessie. Aveva capito che era i ...

Conte alla Regione sulla legge elettorale: «Inserite la doppia preferenza di genere»

Il premier chiede alla giunta di adeguarsi alle disposizioni nazionali e il dem Russo ripresenta la sua proposta di modifica UDINE. La lettera è arrivata in Regione, direttamente da palazzo Chigi, una ...

