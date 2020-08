Uomini e Donne, Veronica e Giovanni accusati di finzione: lei in lacrime (Di venerdì 21 agosto 2020) Veronica Ursida e Giovanni Longobardi di Uomini e Donne sono stati duramente accusati di finzione! Qualche giorno fa, entrambi hanno fatto sapere al pubblico di essersi lasciati. Pare che la crisi sia arrivata a causa di un determinato atteggiamento di lei. Non si sa nel dettaglio cosa sia accaduto, ma in molti credono che stiano … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

