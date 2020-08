Uomini e donne: la sofferenza di Giovanni Longobardi (Di venerdì 21 agosto 2020) Giovanni Longobardi ha scritto davvero la parola “fine” nella relazione tra lui e Veronica Ursida di Uomini e donne? Veronica Ursida e Giovanni Longobardi erano proprio una bella coppia. Erano, perché i due si sono lasciati a causa di un grave errore commesso dalla ex dama del Trono over di Uomini e donne. Veronica si prende tutte le colpe, Giovanni una nuova mazzata in amore. Qualcuno dice cheArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

matteosalvinimi : Incertezze sul pagamento degli straordinari e sulla sostenibilità dei turni, in particolare per le Forze dell’Ordin… - ItalianNavy : Il Comandante in Capo della Squadra Navale visita #naveSanGiusto in partenza per #Beirut . L'ammiraglio Paolo Treu,… - DPCgov : #21agosto 2017, il #terremoto scuote l'isola di #Ischia. Il Servizio Nazionale di #ProtezioneCivile si mobilita imm… - itsquietxuptown : RT @_Bellamyyyyyy_: Alle femministe bianche non devo niente perché hanno escluso le donne nere fin dalla nascita del movimento, lottando so… - dnaJuve27 : @AntonellaColoru Forse xche tocca sempre agli uomini pagare x galanteria. Io spero sia x questo. Certo che se va s… -