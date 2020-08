Un giocatore del Benevento positivo al covid: il comunicato (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il covid colpisce anche il Benevento. Nonostante la squadra si trovi in ritiro in Austria, a Seefeld, un componente della rosa è risultato positivo. A comunicarlo è stata la stessa società giallorossa. “Il Benevento Calcio comunica che nel ritiro di Seefield è stato rilevato un caso di covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il giocatore interessato, asintomatico, sta bene. Secondo i protocolli sanitari in vigore è stato immediatamente isolato ed è sotto la supervisione dello staff medico in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

