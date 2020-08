Siviglia, la carica di Monchi: “L’Inter è tosta, ma vedo sicurezza negli occhi dei nostri calciatori” (Di venerdì 21 agosto 2020) Monchi, ds del Siviglia è intervenuto a Radio Sevilla a poche ore dalla sfida con l'Inter. Andiamo a scoprire le parole dell'ex dirigente della Roma:LE PAROLE DI Monchicaption id="attachment 958873" align="alignnone" width="1024" Monchi, Getty Images/captionSulla finale di EL: "Giocheremo contro una squadra tipicamente italiana, servirà scaltrezza nel trovare i giusti spazi tra fasce e difesa. L'Inter sbaglia poco, dovremo essere bravi".Su come stanno vivendo l'attesa i calciatori: "vedo i ragazzi pronti, si sono allenati bene e i loro occhi trasmettono sicurezza. Immagino che all'Inter sia lo stesso, io sono fiducioso". Queste le parole del ds spagnolo. Siviglia, la carica di Monchi: ... Leggi su itasportpress

Stasera, con la sfida tra Inter e Siviglia in Europa League in programma a Colonia «c'è una finale importante calcistica. Abbiamo lavorato tantissimo in tutto il mondo perché le attività sportive prof ...