Previsioni Meteo Lombardia: domenica 23 agosto pioggia e temperature massime in forte calo (Di venerdì 21 agosto 2020) “Condizioni di alta pressione oggi sulla Lombardia con cielo sereno e caldo in ulteriore aumento. Domani sulle Alpi sono attesi rovesci e temporali nel pomeriggio, tempo ancora stabile sulla pianura. domenica peggioramento più diffuso e incisivo ad opera di correnti fresche atlantiche, con rovesci e temporali sul molte aree e anche di forte intensità. temperature in diminuzione. Inizio della settimana all’insegna ancora del tempo instabile, prima di un possibile miglioramento nei giorni successivi“: queste le Previsioni Meteo di Arpa Lombardia per i prossimi giorni. Domani in pianura in prevalenza sereno, sulle Alpi veloci annuvolamenti di tipo cumuliforme nel corso del pomeriggio. Precipitazioni: dalle ore centrali e nel pomeriggio ... Leggi su meteoweb.eu

