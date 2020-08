Ossibutirrato di sodio: la sostanza usata per avvelenare Aleksej Navalny? (Di venerdì 21 agosto 2020) Aleksej Navalny, «attaccato a un ventilatore e in coma», secondo i media locali potrebbe essere stato avvelenato con «l’Ossibutirrato di sodio, un potente psicodislettico» mescolato al tè. Il Corriere della Sera racconta oggi che cosa è e che tipo di effetti produce: Abbiamo chiesto a Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni di ICS Maugeri di Pavia, di che composto si tratta. «Sono neurodepressori del sistema nervoso centrale. È una sostanza che può causare problemi respiratori e può dare perdita di conoscenza e morte per insufficienza cerebrale-respiratoria. È usata come depressore del sistema nervoso centrale e viene utilizzata anche come droga, conosciuta con il nome di “droga dello ... Leggi su nextquotidiano

