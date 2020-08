Meteo: inizia l’anomala ondata di calore, e non finisce qui (Di venerdì 21 agosto 2020) Ed eccoci pronti all’ondata di calore che interesserà l’Italia. Già ci scrivete che fa caldo, che c’è afa, che ormai non se ne può più, e che sarebbe davvero giunto il momento di avere un bel refrigerio per godere al meglio questo ultimo scorcio d’agosto, che precede l’avvento dell’autunno Meteorologico. Orbene, rispetto alle previsioni precedenti c’è stata una notevole correzione, da parte dei super dei modelli matematici della sua intensità. Rammentiamo che le previsioni Meteo sono SEMPRE definite con l’ausilio dei calcolatori, e che il ruolo dell’uomo è abbastanza limitato, in specie nel calcolare le temperature per località. Il Meteorologo commenta, ... Leggi su meteogiornale

Meteo weekend 22 e 23 agosto, ancora caldo afoso in tutta Italia sabato e domenica

Le previsioni meteo del weekend del 22 e 23 agosto prevedono caldo afoso e termometro che segnerà fino a 42 gradi, con l'ondata di calore destinata ad esaurirsi soltanto agli inizi della prossima sett ...

