Joe Biden conquista la nomination democratica per la Casabianca (Di venerdì 21 agosto 2020) Joe Biden è il candidato del Partito democratico alla Casabianca. Lo ha ufficializzato la Convention in questi giorni. Biden espone il suo programma. Si punta anche sulla scelta di una donna afroamericana come vice: Kamala Harris, e su un parterre ampio di sostenitori Vip. Si punta anche sulla demonizzazione di Trump, che però agli occhi dell'elettorato repubblicano di meriti ne ha accumulati. La Convention del Partito Democratico ha ufficializzato Biden come candidato del Partito (...) - Tribuna Libera / USA, Elezioni, Convention

ilfoglio_it : La forza di “sleepy” Biden è la stessa forza di Giuseppe Conte (perseverante ma non sciatto) e di Roberto Speranza,… - TeresaBellanova : Usciremo dalle tenebre dell'odio. Con queste parole di speranza Joe #Biden accetta ufficialmente il ruolo di candid… - ilpost : La prima cosa da sapere, prima di leggere, è che secondo un recente sondaggio, l’81 per cento delle persone che int… - omarinteal : Anche Joe Biden non lavorerà con il favore delle tenebre. #conte - fiera871123456 : @GioanolaA @a_meluzzi Qui non parliamo di pedofili..... Quello è un altro schifo presente nel mondo. Vedasi Joe Biden. -

Ultime Notizie dalla rete : Joe Biden Obama: Joe Biden ha l’esperienza per rendere gli Usa un Paese migliore Il Sole 24 ORE Nel mondo si contano più di 800 mila morti di Covid

Il bilancio dell'epidemia di coronavirus ha superato le 800 mila vittime, mentre diversi Paesi aumentano le restrizioni nel tentativo di impedire il manifestarsi di una seconda ondata. L'Europa occide ...

Usa 2020, al via la convention repubblicana. Trump onnipresente

AGI - Donald Trump sarà il protagonista assoluto della convention repubblicana che prenderà il via domani alle 20.30 (le 2.30 in Italia) a Charlotte, in North Carolina, e incoronerà ufficialmente il p ...

