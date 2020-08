I sindacati a Azzolina: "Inconcludente, ci usa per coprire i suoi limiti" (Di venerdì 21 agosto 2020) AGI - Si sono visti accusati di 'sabotaggio' i sindacati della scuola, appena due giorni dopo essersi seduti al tavolo di viale Trastevere, per costruire insieme il ritorno in classe. E hanno quindi replicato con parole durissime. Al centro della polemica l'intervista della ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a Repubblica, in cui l'atteggiamento dei rappresentanti dei lavoratori è stato criticato. Il leitmotiv delle risposte, allora, non è stato tenero: un tentativo - lo hanno definito - di "distrazione dai limiti sempre più evidenti della sua gestione" ministeriale, agitando il "mostro del sindacato cattivo". La Cgil: accuse offensive e polemiche inutili A ribattere alla titolare dell'Istruzione nei termini più duri è la Cgil Scuola, per bocca del suo segretario generale, Francesco Sinopoli, che la ... Leggi su agi

