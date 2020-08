Emanuele Fiano in quarantena a Santo Stefano (Di venerdì 21 agosto 2020) Emanuele Fiano, deputato del Pd, è uno dei turisti bloccati fino a ieri sull’isola di Santo Stefano, davanti alla Maddalena, dopo alcuni contagi da Coronavirus. L’onorevole ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera per raccontare la sua mini-quarantena: Quale è la situazione? «Ora siamo tutti più tranquilli, chi doveva partire è riuscito finalmente a partire, sono state ripristinate le navette per la terra ferma». Centinaia di persone bloccate su un’isola e forse contagiate dal virus: avete avuto paura? «Ci sono stati momenti di tensione, soprattutto perché non avevamo informazioni e leggevamo sui giornali quello che nessuno ci ... Leggi su nextquotidiano

