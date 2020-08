Cabine elettorali troppo strette, meglio votare all’aperto (Di venerdì 21 agosto 2020) Cabine elettorali troppo strette, meglio votare all’aperto – Il professor Crisanti, nemico giurato del coronavirus, ha dichiarato: “Le Cabine elettorali sono troppo strette, si rischiano contagi”. Se le Cabine sono troppo strette, la soluzione c’è: votare sul tavolo degli scrutatori, alla presenza dei rappresentanti dei partiti (che annoteranno il tuo voto insieme ai tuoi dati personali). Qualcosa del genere era la regola delle elezioni durante il ventennio. Funzionava: nessuno si ammalava di covid19, al massimo doveva solo riprendersi da qualche manganellata e da problemi gastrointestinali dovuti a reazioni di ... Leggi su romadailynews

matteosalvinimi : #Salvini: Non possono rubare il diritto di voto e dell’Istruzione. Altrimenti siamo pronti trovarci a Roma. Scuole… - Dariowar2 : @Corriere Si chiama lavori come un cane ma non guadagni abbastanza, sei un lavoratore povero, le crocette nelle cab… - Dariowar2 : Si chiama lavori come un cane ma non guadagni abbastanza, sei un lavoratore povero, le crocette nelle cabine eletto… - superprincipe83 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Non possono rubare il diritto di voto e dell’Istruzione. Altrimenti siamo pronti trovarci a Roma. Scuole e c… - UgoCutilliPhoto : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Non possono rubare il diritto di voto e dell’Istruzione. Altrimenti siamo pronti trovarci a Roma. Scuole e c… -

Ultime Notizie dalla rete : Cabine elettorali Cabine elettorali troppo strette, meglio votare all'aperto RomaDailyNews Salvini: «Denunceremo Conte: favorisce l’immigrazione clandestina»

«Stiamo pensando come Lega di denunciare l’attuale governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina». Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a una colazione elettorale a Marina d ...

Comizi elettorali sorvegliati, al voto con gel e protezioni

Regole anche per la propaganda dei partiti con indicazione del luogo e della capienza. E le cabine dovranno avere un adeguato distanziamento MANTOVA. Considerato che le misure vigenti di prevenzione d ...

«Stiamo pensando come Lega di denunciare l’attuale governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina». Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a una colazione elettorale a Marina d ...Regole anche per la propaganda dei partiti con indicazione del luogo e della capienza. E le cabine dovranno avere un adeguato distanziamento MANTOVA. Considerato che le misure vigenti di prevenzione d ...