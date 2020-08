Audio e traduzione di Save The Day di Mariah Carey feat. Lauryn Hill, l’inedito con un sample dei Fugees (Di venerdì 21 agosto 2020) C'è anche la voce di Lauryn Hill, nel singolo Save The Day di Mariah Carey nonché primo estratto dalla raccolta The Rarities che propone una selezione di materiale inedito, b-sides e demo della cantautrice di Huntington. The Rarities uscirà il 2 settembre e conterrà circa 30 tracce. Mariah Carey, a questo giro, ha dedicato l'intera opera ai suoi fan e oggi inaugura la scelta con un brano registrato inizialmente nel 2011. Save The Day, infatti, era stata scritta su ispirazione del Points Of Light Institute, considerato dalla stessa voce di All I Want For Christmas Is You un grande esempio in termini di diritti civili, volontà e spinta propulsiva per cambiare il mondo. Stranamente il brano non era ancora stato ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Audio traduzione Troye Sivan: audio, testo e traduzione del brano STUD GingerGeneration.it Troye Sivan: audio, testo e traduzione del brano STUD

