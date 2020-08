Sassuolo, Jeremie Boga positivo al Covid-19: è asintomatico e in isolamento (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo Andrea Petagna e due giocatori del Torino, un altro calciatore di Serie A è risultato positivo al Covid-19 nella giornata di oggi giovedì 20 agosto. Si tratta di Jeremie Boga, attualmente in forza al Sassuolo. A comunicarlo è stato proprio il club neroverde in un comunicato ufficiale. Di seguito la nota della società: “Il Sassuolo Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in via preliminare ai calciatori reduci da infortunio in vista della ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dell’attaccante neroverde Jeremie Boga. Il calciatore, asintomatico, non è entrato in contatto con nessun altro tesserato e si ... Leggi su sportface

