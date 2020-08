Russia, l’oppositore Navalnyj ricoverato in Siberia: è avvelenamento (Di giovedì 20 agosto 2020) In Russia viene ricoverato Aleksej Navalnyj, principale oppositore di Putin. Il 44enne è stato ricoverato in Sibertia per avvelenamento. Il più aspro oppositore di Vladimir Putin, Aleksej Navalnyj è ricoverato d’urgenza in ospedale in Siberia. Infatti, secondo le prime voci di repertorio, l’oppositore ha bevuto un tè avvelenato. Durante le prime ore del mattino di … L'articolo Russia, l’oppositore Navalnyj ricoverato in Siberia: è avvelenamento proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

