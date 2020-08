Real Madrid, Zidane non si pone limiti: “Sono un tecnico ambizioso, ho un sogno nel cassetto” (Di giovedì 20 agosto 2020) Zinedine Zidane non rinnega il desiderio di voler guidare un giorno la Francia.L'ex campione transalpino che ha vestito anche la maglia della Juventus, oggi allenatore del Real Madrid, squadra con la quale ha vinto tutto, pensa in grande e sogna un futuro da commissario tecnico della Francia. Secondo quanto riporta RMC Sport, il tecnico avrebbe detto: "Ne ho già parlato in passato, diversi anni fa. Sono un allenatore e dunque perché non allenare la Nazionale francese in futuro? Questa non è una novità. Se questo accadrà bene. Tutti abbiamo una nostra storia e anche io ce l’ho con la Francia. La mia esperienza con la Nazionale è stata fantastica e meravigliosa fino all’ultima partita. Ci sono stati alti e bassi, ma la mia storia con la Francia ... Leggi su mediagol

Inter : ?? | UNDER 19 Oggi alle 1?8? torna in campo l'Inter Primavera... per affontare il Real Madrid nei quarti di… - Inter : ?? | UNDER 19 #InterRealMadrid, ci siamo! ?? Ecco le scelte di formazione dei due allenatori per i quarti di finale… - Inter : ?? | FINITA! Missione compiuta: il gol di #Casadei nella ripresa ci porta ai quarti di #UYL, dove mercoledì affron… - Mediagol : #RealMadrid, Zidane non si pone limiti: “Sono un tecnico ambizioso, ho un sogno nel cassetto” - Mediagol : #RealMadrid, Zidane non si pone limiti: 'Sono un tecnico ambizioso, ho un sogno nel cassetto' -