Quelli ritratti in questo video non sono «clandestini» che cantano «nessuno ci manderà via dall’Italia» (Di giovedì 20 agosto 2020) Mercoledì 19 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 17 agosto su Facebook. Il post oggetto della nostra verifica contiene un video della durata complessiva di 2 minuti e 20 secondi e mostra una folla mentre intona un coro in una lingua non immediatamente riconoscibile. Nel video compare il logo di Radio Savana. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook, che recita: «clandestini scaricati in Italia fanno festa. cantano, danzano e minacciano: “nessuno ci manderà via dall’Italia!” Tutti uomini muniti di smartphone per farsi i selfie». Si tratta di una notizia falsa. Procediamo con ... Leggi su facta.news

LucioMM1 : @radiofab 28 ritratti nel pezzo con bruce, 4 maschi bianchi (2 in coppia). Nessuno dei 6 maschi bianchi è 'hanging'… -

Ultime Notizie dalla rete : Quelli ritratti Quelli ritratti in questo video non sono «clandestini» che cantano «nessuno ci manderà via dall'Italia» - Facta facta.news Manfredonia. “Lettera di una mamma a Serafina” (agosto 2017)

Manfredonia, 21 agosto 2017. ”Serafina, figlia mia, figlia di tutte le madri e padri del nostro tempo, questo tempo arido di sentimenti e asservito alla tecnologia, schiavo dell’apparire e svuotato di ...

MotoGP dell'Austria 2020. Gigi Soldano, gli altri fotografi e quelli scatti da Pulitzer

“Quando sei lì scatti e basta, è tutto così veloce che non hai percezione di nulla”. A parlare è Gigi Soldano, il fotografo delle corse in moto, praticamente un mito nell’ambiente. Era appostato alla ...

Manfredonia, 21 agosto 2017. ”Serafina, figlia mia, figlia di tutte le madri e padri del nostro tempo, questo tempo arido di sentimenti e asservito alla tecnologia, schiavo dell’apparire e svuotato di ...“Quando sei lì scatti e basta, è tutto così veloce che non hai percezione di nulla”. A parlare è Gigi Soldano, il fotografo delle corse in moto, praticamente un mito nell’ambiente. Era appostato alla ...