Paola Perego, paura per il figlio Riccardo : “Non gli fanno il tampone…” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il duro sfogo di Paola Perego sui social, c’entra suo figlio Riccardo Attraverso i suoi canali social Paola Perego ha espresso tutta la sua preoccupazione per suo figlio Riccardo. Quest’ultimo è un dj di 24 anni che durante una serata in discoteca avrebbe avuto contatti riavvicinati con un collega che è successivamente risultato poi positivo al Covid-19. Il congiunto della nota conduttrice Rai da diversi giorni starebbe cercando di sottoporsi al tampone ma fino ad oggi non ci è riuscito. Per quale ragione? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate. Il dj 24enne non riesce a fare un tampone dopo aver avuto contatto con un collega positivo Per chi non lo sapesse, Paola ... Leggi su kontrokultura

