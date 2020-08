MotoGp, Jorge Lorenzo spaventa Pol Espargaro: “rimpiangerà di aver scelto la Honda” (Di giovedì 20 agosto 2020) Ultimo anno in KTM per Pol Espargaro, che nella prossima stagione andrà ad affiancare Marc Marquez in sella alla Honda HRC. L’ufficialità è già arrivata nelle scorse settimane, a conferma di come la Casa giapponese si sia mossa in anticipo per battere la concorrenza. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesUn trasferimento che non ha convinto Jorge Lorenzo che, ai microfoni di PaddockGP.com, ha avvertito il proprio connazionale: “Pol Espargarò rimpiangerà sicuramente di aver accettato l’offerta della Honda Repsol, anche se lo negherà. Ha fatto il lavoro sporco e, ora che i risultati iniziano ad arrivare, è diretto su una moto che vince ormai solo con Marc Marquez. Ai tempi di Casey Stoner o Dani Pedrosa la HRC era senza dubbio la squadra dei sogni ... Leggi su sportfair

