Lazio, Tare a caccia del 10: suggestione James Rodriguez (Di giovedì 20 agosto 2020) James Rodriguez , stanco di essere trascurato da Zidane , ha confermato l'intenzione di lasciare il Real Madrid . 'E' frustrante non giocare. Se fossi un cattivo giocatore lo accetterei, ma sono uno ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Tare

Sembra tutto fatto per lo scambio che vede coinvolte Napoli e Roma. Milik è a un passo dal vestire la maglia giallorossa e Under andrà sotto l’ombra del Vesuvio. La trattativa tra le due società è pra ...Muriqi e la Lazio vicini all’annuncio ufficiale. L’attaccante del Fenerbahce potrebbe arrivare a Roma già nelle prossime ore Arriva dalla Turchia il rinforzo per Simone Inzaghi in vista della Champion ...