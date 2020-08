Il percorso di una coalizione con i dem va costruito. Non può essere improvvisato. Per la Macina (M5S): “Non è questione di nomi. Un programma condiviso non si fa di corsa” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il percorso delle alleanze anche sul territorio “va costruito e non può essere improvvisato”. È chiara la linea tracciata da Anna Macina, volto sempre più rappresentativo all’interno del Movimento cinque stelle, dopo le parole del presidente Conte che ha aperto ad accordi immediati in viste delle elezioni regionali. “L’espressione dei cittadini per noi che abbiamo fatto della democrazia diretta una delle nostre bandiere è vincolante – spiega la Macina – Ma attenzione, abbiamo aperto alla possibilità di alleanze alle elezioni amministrative, dunque non vincola a un accordo men che meno da questa tornata”. Conte ha parlato anche direttamente della sua Puglia. Vede un’alleanza a sostegno di Emiliano ... Leggi su lanotiziagiornale

