Grave un 17enne di Bergamo positivo dopo una festa a Ferragosto: tamponi a 23 persone (Di giovedì 20 agosto 2020) Un nuovo caso di un giovanissimo allarma in Lombardia, dove un 17enne &eGrave; ricoverato in terapia intensiva pediatrica al Policlinico di Milano. Il ragazzo &eGrave; di Albano Sant’Alessandro, in provincia di Bergamo, ed &eGrave; arrivato lo scorso marted&iGrave; al pronto soccorso di Seriate con febbre e sintomi gastrointestinali. Come riporta l’Eco di Bergamo, il 17enne &eGrave; poi risultato positivo al Coronavirus, le sue condizioni si sono aggravate, spingendo i medici a trasferirlo a Milano. Secondo una prima ricostruzione dei suoi spostamenti attraverso il racconto dei parenti, il ragazzo aveva partecipato a una festa con amici a Ferragosto. Al momento ... Leggi su open.online

