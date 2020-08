Gioele Mondello e Viviana Parisi: l’ipotesi è omicidio-suicidio (Di giovedì 20 agosto 2020) A 16 giorni dalla sua scomparsa i resti di Gioele Mondello, orrendamente mutilati dagli animali selvatici, erano tra i rovi, a poche centinaia dimetri dal luogo in cui era stato visto per l’ultima volta insieme alla madre, Viviana Parisi, trovata morta l’8 agosto, non molto distante, ai piedi di un traliccio dell’alta tensione, tra i boschi di Caronia. Tutto si è consumato in poche centinaia di metri. L’incidente stradale che ha coinvolto l’auto della donna, la sua misteriosa fuga col figlio tra la vegetazione, la morte. Gioele Mondello e Viviana Parisi: l’ipotesi è omicidio-suicidio Rimane il mistero su cosa sia successo in attesa che i risultati dell’autopsia ... Leggi su nextquotidiano

