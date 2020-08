Dual Sense: Gli sviluppatori parlano dei Trigger adattivi (Di giovedì 20 agosto 2020) A partire dalla fine dell’anno PS5 sarà disponibile sul mercato ad un costo non ancora svelato, con il nuovo Dual Sense, il controller di ultima generazione, il quale utilizza funzionalità avanzate come i Trigger adattivi, in grado di restituire un’esperienza di gioco inedita, divertente e coinvolgente. Quest’oggi diversi sviluppatori hanno svelato il comportamento del controller con i propri giochi, il risultato è davvero sorprendente, a seguire le dichiarazioni ufficiali con i relativi dettagli per 3 differenti titoli. Nuovi dettagli sul Dual Sense di PS5 Il Director di Deathloop Dinga Bakaba ha affermato: Deathloop è uno sparatutto e come tale offre al giocatore che usa il Dual ... Leggi su gamerbrain

tech_gamingit : Un utente su Twitter pubblica nuove foto del Dual Sense, svelando che la batteria del controller è da 1560 mAh - oOShinobi777Oo : Un utente su Twitter pubblica nuove foto del Dual Sense, svelando che la batteria del controller è da 1560 mAh -

Ultime Notizie dalla rete : Dual Sense Dual Sense: Gli sviluppatori parlano dei Trigger adattivi GamerBrain.net Deathloop PS5: i grilletti del DualSense si bloccano quando l'arma s'inceppa

Le caratteristiche uniche del DualSense di PS5 - i trigger adattivi e il feedback aptico - promettono di rivoluzionare l'approccio al gaming. Prima di saggiare con mano queste funzionalità, in ogni ca ...

PS5 e DualSense: come cambia il gameplay! I segreti del controller nextgen in video

Con la pubblicazione del primo spot TV mondiale di PS5 in versione estesa, per Sony è giunto il tempo di preparare il terreno per l'arrivo sul mercato della console nextgen. Il filmato che apre la cam ...

Le caratteristiche uniche del DualSense di PS5 - i trigger adattivi e il feedback aptico - promettono di rivoluzionare l'approccio al gaming. Prima di saggiare con mano queste funzionalità, in ogni ca ...Con la pubblicazione del primo spot TV mondiale di PS5 in versione estesa, per Sony è giunto il tempo di preparare il terreno per l'arrivo sul mercato della console nextgen. Il filmato che apre la cam ...