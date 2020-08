Covid, Ippolito (Spallanzani): "Non ci aspettavamo tanti morti" (Di giovedì 20 agosto 2020) “All’inizio non ci aspettavamo tanti morti, soprattutto nei paesi occidentali”. Parla così Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Poi continua: “Questa è la dimostrazione lampante che non si può giocare con le epidemie, bisogna prepararsi. E questo significa fare ricerca sulla preparazione, avere autorità sanitarie che investono in preparazione”.E ancora: “Spesso si è preparati a chiacchiere- ha proseguito Ippolito- senza avere strutture dove vengono mantenuti i dispositivi di protezione, senza adeguata scorta di dispositivi, senza che si preveda il tipo di approvvigionamento”. Quindi non saremo mai pronti ad affrontare queste ... Leggi su huffingtonpost

Covid, Ippolito: "Medici di base dovranno fare tamponi e andare a casa dei pazienti"

In autunno servirà essere preparati per evitare nuove emergenze, "servirà fare i test a tutti quelli che hanno un'affezione respiratoria e cercare di portare il minor numero di pazienti in ospedale".

