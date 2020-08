Almanacco del 20 Agosto (Di giovedì 20 agosto 2020) E’ il 233° giorno dell’anno, 34ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 133 giorni. Santi del Giorno San Bernardo di Clairvaux (Abate e Dottore della Chiesa)San Samuele (Giudice e Profeta d’Israele)San Xacatur di Tigranakert (Martire Armeno)Sant’Oswin (Re di Deira in Northumbria)Sant’Erberto (Arcivescovo di Conza) San Bernardo di Clairvaux è il protettore di apicoltori, ceraioli e … Leggi su periodicodaily

E’ il 232° giorno dell’anno, 34ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 134 giorni. Golpe in Urss: In contrasto con l’azione riformatrice avviata da Michail Gorbaciov con la “Perestrojka” del 1987, alc ...Uno strano agosto, questo, vissuto in punta dei piedi sui ritagli della paura e delle insicurezze che ci hanno accompagnati nei mesi scorsi, ma anche su ciò che rimane dell’impellente voglia di andare ...