Agguato in centro, uomo ferito al volto da colpo di pistola. (Di giovedì 20 agosto 2020) Controllo delle Volanti. Agguato in pieno centro ad Avellino. Un pregiudicato è stato ferito da un colpo di pistola esploso da un'auto in via Filippo Visconti, una traversa di via Morelli e Silvati ... Leggi su gazzettadiavellino

ilGazzettinoves : Agguato in pieno centro ad #Avellino, ferito un pregiudicato 35enne - neifatti : Avellino, agguato in centro: ferito 36enne - Quasimezzogiorn : Agguato in pieno centro ad #Avellino, 35enne colpito al volto - PupiaTv : Avellino, agguato in pieno centro: uomo colpito di striscio al volto - - Larsenalea : RT @Gianmar26145917: @Emanuelamodene1 Stava in centro con amici e il tunisino l'avrebbe convinta con una scusa ha seguirlo nella sua 'abita… -