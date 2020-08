“Voto utile” in salsa toscana: “Appoggia il tuo partito ma il nostro candidato” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Appoggia il tuo partito, ma il nostro candidato”. Complice la legge toscana che offre la possibilità del voto disgiunto, la campagna elettorale in questa settimana di ferragosto si sta focalizzando su una peculiare interpretazione del cosiddetto “voto utile”. Una pratica che, alla prova dei fatti, nelle consultazioni locali è sempre riuscita a spostare qualche punto percentuale fra il voto al candidato e quello alla sua coalizione. A dar fuoco alle polveri Enrico Rossi che, dopo le iniziali perplessità sulla candidatura … Continua L'articolo “Voto utile” in salsa toscana: “Appoggia il tuo partito ma il nostro candidato” proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

GTalamoni : RT @M49liberorso: #Puglia #Marche L’occasione di dare una lezione ai sovranisti è irripetibile, il voto utile in questo caso è fondamental… - rolanda_rolandi : RT @M49liberorso: #Puglia #Marche L’occasione di dare una lezione ai sovranisti è irripetibile, il voto utile in questo caso è fondamental… - mostro15119736 : RT @tanzmax: @mostro15119736 @edigram @borghi_claudio Continuando, direi che le autorità che ancora non stroncano la diffusione di tali pos… - antoniopepe216 : @ottogattotto Voteró Emiliano, ma non per il voto utile. Perchè lo considero capace di amministrare. Il turismo è i… - Camillamariani4 : @MTaur0 Almeno è un voto utile.. -

Ultime Notizie dalla rete : “Voto utile”