Viviana Parisi, trovati resti ossei e tracce di indumenti: «al 99%» appartengono a Gioele (Di mercoledì 19 agosto 2020) Se gli sviluppi delle indagini sulle cause che hanno portato alla morte di Viviana Parisi e alla scomparsa di Gioele si raccolgono con il contagocce, è invece una fiumana di gente quella che si è riversata a Caronia la mattina del 19 agosto. E proprio una segnalazione da parte di uno dei partecipanti ha fatto scattare l’allarme: secondo le prime indiscrezione, il volontario avrebbe rinvenuto alcuni resti ossei e tracce di indumenti nell’area boschiva vicino all’autostrada. Una di queste sembrerebbe compatibile con la magliettina rossa indossata da Gioele. Il procuratore Angelo Cavallo e le squadre di ricerca sono andati sul posto per verificare quanto rinvenuto. I resti degli ... Leggi su open.online

Adnkronos : #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso - Adnkronos : #VivianaParisi, trovati resti di un bimbo: 'Quasi certamente è #Gioele' - SkyTG24 : Caso Viviana Parisi: inviato trova pezzo seggiolino vicino traliccio - enrydamy : RT @Adnkronos: #VivianaParisi, trovati resti di un bimbo: 'Quasi certamente è #Gioele' - 8020Tizio : RT @ImolaOggi: Triste epilogo - Viviana Parisi, trovati resti di un bimbo: 'Quasi certamente è Gioele' -

Il procuratore di Patti (Messina) Angelo Vittorio Cavallo è appena arrivato nella zona in cui si svolgono le ricerche del piccolo Gioele. A quanto apprende l'Adnkronos, è arrivata una segnalazione rit ...MESSINA - Un carabiniere in congedo ha rinvenuto resti ossei e una maglietta vicino al luogo in cui è stato ritrovato il corpo della dj Viviana Parisi. Per sapere se si tratti del piccolo Gioele sarà ...