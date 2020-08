Novità pensione invalidità: l’aumento non per tutti sarà a 651 euro mensili (Di mercoledì 19 agosto 2020) La sentenza della Corte Costituzionale che ha decretato come incostituzionale l’articolo 38 della legge 448 del 2001 nella parte in cui prevedeva l’incremento al milione della pensione di invalidità solo al compimento dei 60 anni stabilendo, al tempo stesso che fosse riconosciuto a tutti gli invalidi al 100% (in possesso del requisito reddituale) dai 18 ai 67 anni. Questo, se da una parte ha fatto esultare gli invalidi aventi diritto all’aumento, dall’altro deve far riflettere. Incremento al milione per tutti, aumento a 651 euro non per tutti Cosa significa incremento al milione della pensione di invalidità degli invalidi civili totali? Che a tutti gli invalidi civili al 100% deve essere garantito un reddito personale che ... Leggi su pensioniefisco

schopenpower : @altemaree Quest'anno un mio prof ha insegnato per l'ultima volta dato che andrà in pensione. È bravo ad utilizzare… - notizieoggi24 : Pensioni Quota 100, ultime novità 2020: è stato un flop? Le alternative per la pensione dal 2022 #OpzioneDonna… - lpasquarelli010 : RT @Altroconsumo: Fra le righe del decreto #agosto: la guida di Altroconsumo sulle principali novità - Alessan13775500 : @Marghe58277301 Speriamo Margherita che a setttmbre ci siano novità riguardo la tua pensione Intanto ti lascio il… - notizieoggi24 : Riforma Pensioni 2022, ultime novità: Quota 41 potrebbe essere la nuova Quota 100? Ipotesi pensione da 63 anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Novità pensione Pensioni 2020, le novità sull'età pensionabile: 64 o 71 anni? Corriere della Sera