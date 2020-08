New Era – Svelata la nuova linea Casual Classic [GALLERY] (Di mercoledì 19 agosto 2020) La nuovissima collezione di headwear Casual Classic rappresenta l’essenza del comfort, grazie al suo cotone leggero e heavy washed, alla corona non strutturata e alla chiusura con cinturino in tessuto. La silhouette rivisitata propone una vestibilità rilassata, riproducendo la disinvoltura e la sensazione confortevole di un cappello che si indossa da anni. Rappresentando tre squadre della Major League Baseball (MLB), la collezione Casual Classic presenta ricami in rilievo sulla corona del cappellino in toni pastello, che rendono questo nuovo modello l’accessorio ideale per qualsiasi look. La collezione Casual Classic è disponibile dal 18 agosto su www.neweracap.eu e presso rivenditori selezionati.L'articolo New Era – Svelata la ... Leggi su sportfair

Collater.al x New Era Casual Classic

Gli anni 70 sono tornano a definire le tendenze moda autunno inverno 2020. Silhouette, materiali e colori guardano al decennio in chiave borghese: rivisitando i look attraverso la lente seppia delle f ...

