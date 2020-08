Microsoft Your Phone ora esegue su PC le app dei dispositivi Samsung (Di mercoledì 19 agosto 2020) Microsoft Your Phone ora consente di eseguire in finestra sul PC Windows 10 le app installate sui dispositivi Samsung. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Your

TuttoAndroid.net

Trovarsi però a dover impostare TUTTO manualmente può scoraggiare anche l’utente più paziente. Citando direttamente Microsoft “if your peripherals are not on the list below, it is expected for them to ...Cliccate sul link in fondo all’articolo o copiatelo e incollatelo nel nuovo Microsoft Edge. Cliccate i tre puntini in alto a destra in Microsoft Edge per accedere al menu. Cercate la voce App, quindi ...