La discoteca accusata di essere focolaio Covid in Toscana: “Rispetteremo ordinanza ma restiamo aperti” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Seven Apples resta aperto: “Mettiamo musica, ma non si ballerà” Il Seven Apples di Marina di Pietrasanta, in Toscana, è una delle discoteche entrate nel mirino dell’allarme movida, quello che nelle settimane precedenti a Ferragosto ha portato il governo alla decisione di chiudere i locali notturni o, almeno, di vietare il ballo dal 17 agosto al 7 settembre 2020. E proprio interpretando l’ordinanza, lo staff della nota discoteca della Versilia ha deciso di restare aperto. “In seguito all’ordinanza del Ministro della Sanità emessa nel pomeriggio di domenica, un successivo intervento normativo in serata ha specificato che non vi è una chiusura tout court delle discoteche, che possono quindi aprire al pubblico, essendo oggetto ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : discoteca accusata «Troppi in discoteca hanno fatto i furbi Ma fuori è peggio» La Provincia di Lecco In centinaia a Pomezia per lo show dei delfini. “Non ci sono solo le discoteche”

Quella foto, scattata dal gradino più alto degli spalti, non avrebbe niente di anomalo se non immortalasse una scena di sovraffollamento in piena emergenza (estiva) da contagi da coronavirus. Dove? Ne ...

Coronavirus, focolaio a Porto Cervo: 20enne ricoverata allo Spallanzani

Il gruppo di giovani ha frequentato assiduamente famosissimi locali di Porto Cervo come Billionaire di Briatore, il Just Cavalli e discoteche come The Temple ... la 20enne aveva già cominciato ad ...

Quella foto, scattata dal gradino più alto degli spalti, non avrebbe niente di anomalo se non immortalasse una scena di sovraffollamento in piena emergenza (estiva) da contagi da coronavirus. Dove? Ne ...Il gruppo di giovani ha frequentato assiduamente famosissimi locali di Porto Cervo come Billionaire di Briatore, il Just Cavalli e discoteche come The Temple ... la 20enne aveva già cominciato ad ...