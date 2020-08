KOEMAN, AL BARÇA SERVE UN RAMBO (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dall’Olanda alla Catalogna il passo è breve, Amsterdam–Barcellona e in due ore ci si ritrova su una delle panchine più scottante del mondo dopo la clamorosa débâcle in Champions League contro il Bayern Monaco. Inizia oggi la nuova avventura di Ronald KOEMAN al Camp Nou dopo aver rescisso dalla Nazionale Olandese. Nato a Zaandam in Olanda nel marzo del 1963, cresce calcisticamente parlando nel Groningen, dove fece l’esordio ad appena 16 anni. Archiviata l’esperienza con i Trots van het Noorden, passa prima all’Ajax e poi al PSV Eindhoven prima di approdare al Barcellona dove vinse la Coppa Campioni contro la Sampdoria dopo aver segnato il gol vantaggio nella finale del 1992. E per KOEMAN, difensore e a tratti centrocampista, i gol sono quasi un’abitudine. Considerato uno dei massimi ... Leggi su alfredopedulla

