Facchinetti mette in dubbio le scelte del governo: "Fa più vittime il coronavirus o la chiusura totale?" - (Di mercoledì 19 agosto 2020) Alessandro Zoppo Facchinetti condivide sul suo profilo Instagram un video che fa discutere, in cui si domanda se sia peggio essere contagiati o restare chiusi in casa senza lavoro Fa più vittime il coronavirus o il lockdown? È questa la domanda che Francesco Facchinetti rivolge a se stesso e ai suoi follower sui social. L'ex DJ Francesco ha condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui si chiede se sia peggio esporsi al rischio del contagio di Covid-19 oppure restare chiusi in casa e isolati, senza la possibilità di lavorare e con lo spettro della depressione che incombe. "Non bisognerebbe scegliere tra queste due cose – scrive Facchinetti nel post –, non si può giocare con la vita delle persone. Ma se lo Stato non aiuta i ... Leggi su ilgiornale

